Federación no ha pagado pesca de Curvina: Sunshine

SAN FELIPE, Baja California(GH)

“San Felipe está en su total agonía, si le quitan la pesca, sería un colapso total al puerto”, expresó Sunshine Antonio Rodríguez Peña.



El presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de San Felipe precisó que desde hace cinco meses, la federación no ha pagado la pesca de Curvina Golfina.



Además que en agosto vence el plazo de pago por compensación ante la veda de pesca, pero se junta con la prohibición de uso de redes agalleras.



“Si en septiembre las artes de pesca no funcionan, no se va a respetar la decisión de ningún Presidente y vamos a volver al mar”, sentenció.