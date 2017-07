Genera nube tóxica fuego en veterinaria

MEXICALI, Baja California(GH)

, los cuales contenían varias cajas de medicinas y demás químicos para veterinaria, generando una nube tóxica.El incendio comenzó alrededor de las 12:45 horas, en el Hospital Central Veterinario, ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Arturo Bernal, en la colonia Ex Ejido Coahuila, a un costado de las oficinas de la Secretaría de Salud en Mexicali.Al menos una docena de perros que se encontraban internados en ese hospital fueron sacados a tiempo por el personal veterinario, quienes los llevaron a una zona cercana, lejos del olor de los químicos.La alarma de incendios de la Secretaría de Salud también se activó y todo el personal que se encontraba en ellas tuvo que ser evacuado y puesto en un sitio seguro, mientras bomberos controlaban las llamas.Otros locales aledaños también fueron evacuados.Inicialmente tuvieron que utilizar agua y posteriormente espuma, pues al iniciar el incendio desconocían los bomberos el tipo de químico que se encontraban en brasas, dentro de las cajas de camión que estaban en el estacionamiento posterior del Hospital Veterinario.El incendio causó el cierre del bulevar Lázaro Cárdenas en ambos sentidos, desde la calle Río Mocorito y hasta la glorieta a Lázaro Cárdenas.Un corto circuito en el tablero ubicado en el negocio podría ser el causante del incendio a espaldas de la Jurisdicción de Servicios de Salud, informó Gabriel Gómez Ruiz.El director de Bomberos comentó que el propietario del comercio fue quien informó sobre esto, el cual se presentó en uno de los tableros eléctricos ubicados en la parte posterior del negocio.“Al llegar al lugar constatamos de que era una de las tres cajas de tráiler que se tienen atrás donde guardan medicamento especialmente para veterinarios, siendo donde surgió el incendio”, precisó.Hasta el momento se desconoce sobre que clase de químicos fueron los que tuvieron en el incendio, pero podrían ser vacunas para los mismos animales, por lo que están a la espera de que se confirme.“Debido a esto tuvimos que utilizar espuma, ya eran algunos galones líquidos y se nos estaba esparciendo y para poder controlarlo más rápido tuvimos que usar una espuma utilizada para combustibles que fue muy efectivo”, comentó.El propietario del negocio solicitó que no se hicieran peritajes, dijo Gómez Ruiz, pues al parecer el negocio no contaba con seguro de responsabilidad en caso de siniestro.Varios animales fueron rescatados del Hospital Veterinario que ardió ayer en el bulevar Lázaro Cárdenas.Por agotamiento por calor o por intoxicación, tres bomberos fueron atendidos durante el incendio, precisó Gómez Ruiz, quien confirmó la intoxicación leve de uno de ellos por los químicos que se incendiaron.“Al elemento Flores lo tienen en Cruz Roja a quien le están poniendo oxígeno para que se recupere un poco más rápido”, comentó el director de Bomberos.