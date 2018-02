Este es el protocolo que salvó a una menor víctima de trata en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

A través del Protocolo de ECPAT, acrónimo de “End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes”, o en españos “Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales”, fue que se logró rescatar a una menor de trata en Mexicali. El pasado miércoles, personal de Volaris activó el protocolo para poner a salvo a una menor de 14 años de edad y lograr el arresto de una pareja , luego del arribo del vuelo Y4238, que partió de Morelia a Mexicali, a donde llegó a las 10:10 horas.La aerolínea informó en un comunicado que este protocolo se activó cuando embajadores de la aerolínea notificaron a las autoridades aeroportuarias y de seguridad gubernamentales sobre un posible caso de trata.En el aeropuerto Francisco Mujica, de Michoacán, los padres de la menor y el Jefe de Estación de la compañía, notificaron al aeropuerto en Mexicali que la menor fue contactada por desconocidos en redes sociales y convencida de viajar a la capital bajacaliforniana de manera ilícita.Los embajadores en turno indicaron al Centro de Control de Operaciones de Volaris para avisar al capitán a bordo de un posible Código ECPAT en su vuelo, y durante el descenso la tripulación se acercó con la menor para verificar si se encontraba bien y actuar conforme el protocolo.Al desembarque, elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron el arresto de la pareja que acompañaba a la joven y procedieron al arresto de los sospechosos.La joven quedó en custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para luego ser llevada de regreso con sus padres.“Nos da tranquilidad saber que la niña se encuentra bien y nos sentimos orgullosos de nuestros embajadores por accionar correctamente el protocolo y participar en la prevención de un delito como éste”, señaló Mauricio Morán, Director de Seguridad y Bienestar de Volaris.