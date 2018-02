Chocan residentes californianos sobre Colón

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos residentes del estado de California fueron socorridos por Cruz Roja Mexicana debido a lesiones que presentaron a cauda de un choque ocurrido sobre avenida Cristóbal Colón la madrugada de este martes.



Primeros reportes indican que la unidad Toyota Corolla circulaba sobre avenida Colón, cuando al arribo en cruce con avenida Bravo se incorporaba el vehículo Honda Civic.



Debido a la velocidad de la primera unidad no alcanzó a detenerse e impacto el costado izquierdo del Civic, causando que Corolla se perfilará con dirección al cerco fronterizo.



Debió a que no pudo controlarla culminó volcada en su totalidad en la cercanía del cerco internacional, siendo en ese momento que testigos lo reportaron a los números de emergencia.



Conductores se detuvieron a auxiliar a la mujer que tripulaba la unidad Corolla, identificada como Patrícia Sarai Acevedo de 41 años, residente en El Centro, California, quien fue atendida por socorristas por una crisis nerviosa.



Por su parte el conductor de la unidad Honda, Keneth Joe Brawn de 20 años, con domicilio en Jacumba, no presentó lesiones de consideración, quedando en el lugar de los hechos.



Agentes municipales procedieron con los peritajes correspondientes en la zona, el cual se ingresó al informe sobre el accidente.