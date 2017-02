Insegurómetro

MEXICALI, Baja California(GH)

Una cifra de 3 homicidios se registró durante la semana que ya termina en la capital bajacaliforniana en medio de una ola de violencia que elevó la cifra de muertes violentas.



Durante esta semana, cuatro muertes por causas accidentales fueron las que se registraron en el Municipio, dos de ellas en accidentes de tránsito.



Uno de los casos que impactó en la comunidad mexicalense, fue el hallazgo del cuerpo sin vida de una bebé recién nacida en un contenedor de basura en la colonia Industrial.



Trascendió también esta semana el homicidio de un hombre que fue encontrado en el interior de un vehículo de reciente modelo BMW, en la colonia Hidalgo.



Otro de los homicidios se registró durante el anterior fin de semana en el fraccionamiento Valle Dorado, donde una riña por celos acabó en un homicidio.



Entre otros de los hechos destacables se encuentra la detención de un ex agente de la Policía Estatal Preventiva vinculado a la desaparición forzada de un hombre del ejido Guadalupe Victoria, en el 2011.



Las persecuciones por robos en la ciudad destacaron y en una de ellas, una Patrulla de la Policía Municipal chocó con un auto particular y volcó, mientras que otra patrulla solo resultó por daños por el vehículo en fuga.



Otro de los homicidios ocurrió en situaciones extrañas, luego de que el hoy fallecido arribó lesionado a un domicilio del fraccionamiento Parajes de Puebla, donde finalmente pereció.



Esta semana, el delito que más detenciones originó fue el de portación de arma prohibida, con un total de 98 arrestos esta semana, seguido de las detenciones por robo en sus distintas modalidades, con una cifra de 41 detenidos.



El presente reporte se ha realizado con la información pública divulgada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 5 al 12 de enero de 2017.



CUERPO ABANDONADO



La Fiscalía Estatal investiga el hallazgo del cuerpo de una bebé abandonado en un contenedor de basura, la cual se determinó murió estrangulada por el cordón umbilical.



A través de la revisión de videos de cámaras de seguridad, pudieron ubicar a una pareja que aparentemente es la que deja el cuerpo, pero aún no han logrado identificarlos.



De manera preliminar no se ha determinado si la bebé encontrada en la colonia Industrial tuvo una muerte violenta, pues al parecer su fallecimiento se dio debido a un parto mal atendido.



HOMICIDIOS



Por lo menos tres homicidios se sumaron esta semana, poco menos de la mitad de los registrados la semana anterior, cuando fueron 7 los casos de homicidios en la capital bajacaliforniana.



Esta semana fue encontrado sin vida un hombre con un balazo en la nuca dentro de un BMW en la colonia Hidalgo y otro hombre que murió acuchillado en el fraccionamiento Parajes de Puebla.



Otros más ocurrió durante el pasado fin de semana cuando una riña por celos se convirtió en una riña grupal y posteriormente en el homicidio de un hombre que se encontraba en una fiesta del fraccionamiento Valle Dorado.