Acribillan a ex-agente de la estatal preventiva

MEXICALI, Baja California(GH)

En ataque directo con arma de fuego, un ex agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) perdió la vida la madrugada de ayer a las afueras de su domicilio.



Los hechos ocurrieron cerca de las 23:50 horas del martes, cuando el ex elemento Nicolás Francisco Ibarra Pino, de 36 años, arribó a su domicilio ubicado en la colonia Adolfo López Mateos.



Reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indican que al estar en su vehiculo Mazda, sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines junto a su pareja, una unidad los sorprendió.



Sujetos que se encontraban a bordo del otro automóvil comenzaron a detonar armas de manera inmediata, produciendo al menos seis lesiones en el cuerpo del ex policía.



Los proyectiles lesionaron el costado izquierdo del ex agente a la altura del abdomen, en pecho, brazo y parte de las extremidades inferiores.



Una vez que culminó el ataque los responsables emprendieron la huida con rumbo desconocido.



La pareja de Ibarra Pino de manera inmediata reportó los hechos al númerosde emergencia, arribando agentes de la Policía Municipal y Policía Ministerial del Estado (PME).



Los agentes solicitaron una ambulancia de Cruz Roja. Socorristas dieron las primeras atenciones al herido y lo llevaron al Hospital General. Cerca de las 02:23 horas, médicos reportaron a la Policía el fallecimiento de Ibarra Pino, pese a los esfuerzos que fueron realizados.



Se informó que en el sitio de la balacera, personal de Servicios Periciales encontraron cinco casquillos calibre .357 y otros cinco calibre 7.62.



David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) en Mexicali, añadió que el occiso había integrado las filas de la PEP hace cerca de siete años “Según reportes que tenemos, la persona se desempeñaba hacia siete años a la Policía Estatal Preventiva, fue una renuncia voluntaria, es esa información que dio C4”, manifestó.



Se puntualizó que contaba con diversas averiguaciones previas, siendo parte de la PEP, por lesiones y abuso de autoridad, así como delitos contra la salud por narcomenudeo en su modalidad de posesión.



“Ahí es que se le aplica un criterio de oportunidad en el Ministerio Público y obtiene su libertad, por ese delito no ingresó al Cereso”, finalizó.