Pierde la vida un indigente en el Centro Cívico

MEXICALI, Baja California(GH)

Por causas desconocidas una persona en situación de calle falleció la tarde de ayer cuando descansaba en un área verde ubicada en Centro Cívico.



Cerca de las 13:30 horas se solicitó el apoyo de elementos de Cruz Roja, notificando que en calzada Independencia y calle Del Hospital una persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio.



La unidad de primera respuesta de Cruz Roja arribó al lugar para dar la primera atención, donde paramédicos pese a los esfuerzos corroboraron que la persona ya no contaba con signos vitales.



Al lugar se solicitó a personal de la Policía Ministerial del Estado para realizar las indagatorias, quienes notificaron que no se encontró algo sospechoso en el lugar donde quedó el cuerpo.



Sobre el fallecido no se cuenta con información sólo que contaba con una playera azul, shorts, sin calzado, notificando que por la media filiación se presume una persona cercana a los 40 años.