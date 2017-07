Balean a repartidor de productos lácteos

MEXICALI, Baja California(GH)

Un repartidor de lácteos fue herido con arma de fuego durante la tarde de ayer a las afueras de un negocio, en la cercanía de ejido Puebla, al Oriente de Mexicali, informaron autoridades municipales.



Al filo de las 14:20 horas se notificó sobre una persona que se encontraba herida, solicitando a agentes adscritos al Oriente y paramédicos de Cruz Roja al lugar donde se reportaron los hechos.



Al arribo sobre avenida Cascada La Balsa se encontró al repartidor con un impacto de arma de fuego en el hombro derecho, el cual de manera inmediata fue atendido por los socorristas.



Reportes indican que momentos atrás una persona arribó a donde se encontraba el repartidor, quien sin decir alguna palabra accionó el arma en su contra, dejándolo lesionado.



Una vez estabilizado el herido, se procedió a trasladarlo hacia un centro de salud para valoración de manera más profunda, reportándolo estable.



Agentes iniciaron un operativo de búsqueda en los alrededores, notificando que el ataque no fue para robarlo, ya que el autor del disparo no alcanzó a llevarse alguna cantidad en efectivo.



De momento, sobre el agresor no se ha logrado dar información adicional o la media filiación, por lo que no se ha logrado la detención de alguna persona presuntamente responsable por estos hechos.