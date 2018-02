Familia malaya sobrevive a choque, al Oeste de El Centro

El Centro, California(GH)

Por lo menos cuatro personas resultaron lesionadas a raíz de un choque por alcance ocurrido sobre la autopista Interestatal 8, al oeste de El Centro, California, informó la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) de este sector.







Luego del accidente, el vehículo en el que viajaba una familia de origen malayo se incendió, aunque todos ellos lograron salir salvos de las llamas, con lesiones menores por la colisión.







El percance ocurrió el pasado sábado al mediodía sobre la citada autopista, en un descanso ubicado a la orilla de la carretera, al oeste de la ciudad de El Centro, en la que participaron dos vehículos.







Cijia Ding, de 23 años, residente de Arizona y originaria de Malasia, viajaba con sus padres, Baijian Ding, de 49 años y Cijia Ding, de 46, procedentes y residentes de Malasia, quienes se trasladaban en un auto Porsche Panamera modelo 2014.







Su auto fue impactado por alcance por un auto conducido por Bette Van Der Linden, de 69 años, residente de Holtville, quien viajaba en una camioneta Lexus RX350. El choque ocurrió tras una serie de movimientos para intentar rebasar.







Tras la colisión, ambos vehículos salieron del camino cuando los conductores no pudieron maniobrarlos a casi 100 kilómetros por hora, y el auto de la familia malaya comenzó a incendiarse.







Los tres lograron salir del vehículo con lesiones menores pero sin quemaduras. El tráfico al oeste fue cerrado por varias horas para permitir el trabajo de bomberos, policías y paramédicos.







Aunque arribó un helicóptero ambulancia, ninguno de ellos fue transportado vía aérea al no estar sus vidas en riesgo por las lesiones, sin embargo, fueron llevados en ambulancia terrestre al Centro Médico Regional de El Centro.







La Patrulla Fronteriza determinó que el alcohol no parece ser un factor en el choque y la investigación del mismo continúa. Agregó que las lesiones fueron leves debido a que todos llevaban puesto su cinturón de seguridad.