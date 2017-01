Cae tráiler a barranco; un muerto

MEXICALI, Baja California(GH)

Un conductor pereció durante la mañana de ayer cuando la unidad que manejaba cayó a un barranco en el tramo carretero de La Rumorosa, informó el vocero del Fiarum.



Cerca de las 09:30 horas, a través de las torres de auxilio vial se reportó la caída de una unidad en el kilómetro 44+500 descendente de la autopista La Rosita-Mexicali, pidiendo el apoyo de autoridades de rescate.



Reportes indican que el conductor circulaba en dirección a Mexicali, cuando por causas que se encuentran aún bajo investigación, la unidad Kenworth con número placas 96EY46 del Servicio Público Federal fue a dar contra la barrera protectora.



Debido a la velocidad y el peso de la carga el tractocamión volcó hacia el precipicio, donde empezó a rodar cuesta abajo hasta llegar al fondo.



A causa de la volcadura quedó totalmente destruida la cabina y parte de la caja en la que se trasportaba material.



Al lugar arribaron elementos del Grupo de Rescate Aguiluchos de Rumorosa bajo el mando del comandante Arturo López, los cuales se apersonaron y descendieron en busca del cuerpo.



De igual manera se solicitó el apoyo de los Bomberos de la Estación tres perteneciente al poblado de La Rumorosa, quienes apoyaron en el operativo de rescate del cuerpo.



El cuerpo del conductor fue extraído, y de momento no ha podido ser identificado.



Sólo se dijo que era una persona del sexo masculino, sin dar mayor información al respecto.



Los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad donde se podrá determinar la identidad de la persona, así como esperar a familiares para que reclamen el cuerpo.



Se notificó que a pesar del incidente ocurrido no hubo obstrucción para el trafico, quedando la circulación normalmente.



Personal de la Policía Federal sector caminos acudió al sitio para realizar el informe sobre el accidente.



LOS HECHOS



•Accidente: Volcadura de tractocamión.



•Hora: 9:30.



•Muerto: Masculino no identificado.



•Lugar: Autopista La Rumorosa-Mexicali.