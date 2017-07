Confirma Semefo estrangulamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

La joven Cristina Hortensia Vizcarra Gámez, de 32 años, murió por asfixia provocada por estrangulamiento manualmente, según resultados de la necropsia en el Servicio Médico Forense (Semefo).



César Raúl González Vaca, coordinador general de Semefo en Mexicali, precisó que también contaba con excoriaciones y rasguños que son propios de un forcejeo que se da ante un estrangulamiento.



“Presentaba datos en cuello compatibles con esta asfixia por estrangulamiento, no como tal un surco sino que es más bien compatible con un estrangulamiento manual”, precisó.



Fue ayer cuando se notificó a través de este medio sobre el hallazgo de una joven desnuda en el interior de un domicilio en la colonia Libertad.



Al realizar esta clase de necropsias es necesario revisar los genitales de las víctimas, informando que en esta ocasión la mujer presentaba datos de maniobras sexuales.



Explicó el médico legista que esto no era tal como una violación, pero sí se observaban esta clase de indicios a nivel vaginal, notificando que el ano se encontraba intacto.



Las muestras que pudieron extraerse del cuerpo fueron trasladadas hacia la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al departamento de Servicios Periciales para la investigación.



Hasta el momento las autoridades no han dado información alguna sobre el caso y posible móvil que cobró la vida de esta mujer durante la tarde del sábado.