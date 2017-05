Niegan prisión preventiva a médico acusado de homicidio

MEXICALI, Baja California(GH)

La Juez de Control que lleva inicialmente el caso del estudiante de medicina acusado del homicidio culposo de un motociclista ocurrido a finales de abril, desestimó los argumentos de la Fiscalía y el asesor jurídico de la familia de la víctima para imponer una medida cautelar de prisión preventiva.



Actualmente, el imputado lleva a cabo su proceso penal en libertad, con las medidas cautelares de firma semanal y de no salir de la ciudad, lo cual, hasta el momento, se ha cumplido a cabalidad, dijo la Juez Guillermina Cuevas Tapia.



Este jueves se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el asesor jurídico de la familia del motociclista fallecido, quienes se manifestaron inconformes con el hecho de que el estudiante de medicina lleve a cabo el proceso en libertad.



“No vivo tranquila, porque él no es responsable y se puede ir del país y no pagar por lo que le hizo a mi hijo, porque todavía depende de sus papás”, expresó la madre de Ernesto Arteaga Martínez, el motociclista fallecido el pasado 28 de abril, tras ser arrollado en el fraccionamiento Calafia.



