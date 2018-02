Accidente en Av. Madero acabo con la vida de 2 jóvenes

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos jóvenes mujeres perdieron la vida y otros tres resultaron heridos en un choque suscitado la madrugada de ayer en la Segunda Sección de la ciudad.



Fue alrededor de las 02:00 horas cuando agentes municipales se encontraban en la zona y se percataron del accidente en avenida Francisco I. Madero y calle G, movilizándose al lugar.



Al arribo encontraron a dos personas tiradas, así como un Dodge Attitude con placas AHY-643-A del Estado, y una RAV4 modelo reciente con placas ALN-277-3.



De manera inmediata agentes solicitaron en el lugar a socorristas de Cruz Roja, así como el apoyo de Bomberos, toda vez que se apreciaba que de una de las unidades salía humo.



Cuando llegaron los socorristas se dio aviso que la mujer que se encontraba en el suelo se encontraba sin vida, siendo identificada como Arlette Yesenia Corrales González, de 24 años.



Momentos después se da aviso que una ocupante de la unidad se encontraba sin vida, siendo identificada como Claudia Paola Jo, de 21 años, quien quedó en el asiento trasero del Dodge.



Además, sobre la banqueta se encontraba lesionado un hombre identificado como Adrián Meza Mora, de 20 años, siendo trasladado por bomberos al Hospital General.



Dentro del auto Dodge Attitude estaban Sara Michelle Corrales González y Alfredo Leal Gómez, de 20 años, sin que presentaran lesiones de gravedad.



Sobre los ocupantes de la unidad RAV4 se indicó que la pareja, de 25 años cada uno, no tenía lesiones de consideración, siendo valorados y quedando en el lugar de los hechos.



En reportes se indicó que la unidad Dodge Attitude circulaba por la avenida Madero hacia el Oriente, con exceso de velocidad por el carril izquierdo.



Al llegar al cruce con la calle G el conductor hizo caso omiso el alto de disco y continuó sin parar. En ese momento se impactó contra la unidad RAV4 que iba por la calle G hacia el Norte y cruzaba la avenida Madero.



A causa del impacto el conductor del Dodge Attitude perdió el control de la unidad. Debido a la fuerza del impacto, dos de los ocupantes del Dodge que iban en el asiento trasero salieron expulsados, ya que se presume no contaban con el cinturón de seguridad.



El Dodge Attitude chocó contra el cerco de malla ciclónica de un predio ubicado en la esquina, donde logro detenerse de manera completa.



Agentes municipales solicitaron la presencia de la Policía Ministerial de Estado y Servicios Periciales para iniciar con las diligencias y peritajes correspondientes en la escena del accidente.



De manera extraoficial se indicó que en el accidente pudiera estar involucrado el alcohol, lo cual hasta el cierre de edición no se había logrado confirmar esto por autoridades investigadoras.



ACCIDENTE



- Lugar: Avenida Madero y calle G.



- Fallecidas: Claudia Paola Jo, 21 años de edad, y Arlette Yesenia Corrales, 24 años de edad.



- Herido grave: Adrián Meza Mora, 20 años



- Vehículos: Dodge Attitude color gris matrícula AHY643A y RAV4 con placas ALN- 277-3.