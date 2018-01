Cobra tres vidas choque en carretera

MEXICALI, Baja California(GH)

Tres personas que viajaban en una unidad particular perdieron la vida en un choque lateral en la carretera Mexicali-San Felipe registrado ayer por la tarde. El accidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas, en el kilómetro 19 de esa vialidad, a la altura del ejido Hipólito Rentería.



Los primeros reportes de autoridades federales indican que la unidad Ford Focus se incorporó de manera intempestiva a los carriles de dirección al Sur.



El conductor de un Pick Up Ford F-150 que circulaba hacia el Sur no pudo frenar e impactó la parte trasera del Ford Focus. A causa del impacto el auto compacto fue lanzado sin control y se desplazó hacia los carriles de circulación de dirección Sur-Norte.



En ese momento el Ford Focus fue impactado en el costado derecho por un camión Isuzu que transportaba helados. Tras el impacto, el Ford Focus y el camión Izuzu salieron del camino a la derecha, hasta detenerse.



Vecinos de manera inmediata notificaron los hechos a los números de emergencia, reportando un total de cinco personas lesionadas de gravedad.



Bomberos de la estación 22 del ejido Sansón Flores fueron los primeros en llegar y se percataron de que los tripulantes de la unidad Ford Focus estaban muertos y prensados.



Por la frecuencia de emergencias solicitaron el apoyo de ambulancias de Bomberos y Cruz Roja para la atención de las dos personas que se encontraban lesionadas.



Debido al impacto, botes con nieve de sabores quedaron tiradas, lo que fue aprovechado por vecinos del área para robar el producto.



Agentes municipales y federales llegaron al sitio y ordenaron a los vecinos alejarse y procedieron a delimitar el área del accidente, a la espera de personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales.



Una vez que el lugar quedó procesada la escena, se procedió con elementos de bomberos a extraer los cuerpos que quedaron prensados en el auto. Los lesionados, quieness fueron trasladados hacia diversos centros de salud, son el conductor del camión Izuzu de nombre Juan Manuel García Chávez, de 33 años, y su compañero que aúnno ha sido identificado.



De momento se ignora la identidad de los ocupantes del auto Ford Focus que fallecieron en el accidente.



Solamente se dijo eran personas del sexo masculino de entre 35 a 40 años de edad, sin mayor información. Se cree eran personas que trabajaban de forma externa a una empresa de televisión de paga, debido a que en la unidad se encontraba el logo.



Los cuerpos fueron trasladados al el Servicio Médico Forense (Semefo) a la espera de que puedan ser identificados por familiares, y posteriormente sean liberados hacia los mismos. Se informó que una persona se encuentra detenida por estos hechos, siendo el conductor del pick up que impactó al Ford Focus, a la espera de autoridades investigadoras realicen las diligencias correspondientes.