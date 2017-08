Choque en Centro Cívico deja un lesionado

MEXICALI, Baja California(GH)

Un motociclista resultó lesionado al chocar contra un pick up en Centro Cívico la mañana del jueves.



El incidente ocurrió cerca de las 9:00 horas, en calle del Hospital y avenida Independencia, donde aparentemente el motociclista tenía preferencia.



Los primeros reportes indican que el conductor de la moto, Carlos Sánchez de 31 años fue impactado por un pick up Chevrolet Avalanche, dejándolo en el suelo debido al impacto



El lesionado fue trasladado para valoración médica a un centro de salud, para verificar que no cuente con alguna lesión