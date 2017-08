Inconforma a PGJE la liberación de asaltante

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recurrirá la decisión de un Juez de dejar en libertad al implicado en el robo con violencia de los Sorteos Tec, informó el subprocurador Fernando Ramírez Amador.



El subprocurador de la Zona Mexicali indicó que el martes se hizo el aseguramiento del imputado por robo con violencia que fue liberado por los jueces horas antes.



“Este hecho preocupa porque la Policía investiga, gira ordenes de aprehensión y se detienen a las personas, pero los sueltan”, expresó.



Dijo que son respetuosos de las resoluciones que tome el Poder Judicial de Baja California, pero se recurrirá la decisión tomada por los Jueces.



Es un tema que preocupa porque esta persona fue dejada libre y debió ejecutarse otra orden de aprehensión, al ser un imputado que cuenta con varios eventos delictivos como el asalto a un hotel de la localidad hace unos meses.



Explicó que la persona fue dejada en libertad porque los reconocimientos por medio de fotografías que había del detenido no tuvieron valor legal para el Juez.



Las víctimas lo señalaron pero el Juez consideró que no se hizo en términos de Ley, aunque el estándar probatorio es mínimo para poder vincular a una persona.



Por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, para vincular a una persona a proceso, basta la existencia de un delito, la posibilidad de que lo haya cometido y que no haya una excluyente del delito.



Se cree que el Ministerio Público cumplió con todo y por eso se va a recurrir, reiteró Ramírez Amador.



Dentro del marco de derecho, también se deben revisar las acciones que están realizando los Ministerios Públicos para ver que estén haciendo las cosas de manera correcta.



De lo contrario, habrá que corregirlas e implementar sanciones de ser necesario, afirmó.