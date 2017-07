Insegurómetro

MEXICALI, Baja California(GH)

Los asesinatos o muertes violentas durante esta semana en Mexicali dejaron un total de 5 víctimas, entre ellas 2 mujeres, además de registrarse al menos 4 muertes en accidentes y 2 causadas presuntamente por el calor.



Entre los homicidios se encuentran los de una mujer asesinada con arma blanca en el fraccionamiento Vista del Valle, así como el de otra localizada aparentemente ahorcada en la colonia Libertad; en ninguno de los dos casos hay detenidos.



Otros homicidios sucedieron en colonias como Xochicalli, donde un indigente murió ahorcado y en la colonia Sonora, donde otro hombre murió a causa de machetazos. Uno más en el poblado Palo Verde, donde la víctima fue calcinada.



Al menos dos muertes relacionadas aparentemente con el calor ocurrieron esta semana, una de ellas en la colonia Vicente Guerrero y otro más en un rancho ubicado sobre la carretera a Tijuana, luego de que ambas víctimas se desmayaran.



También esta semana fue captado en video un pleito de un taxista contra un automovilista, donde el chofer del auto de alquiler atacó con una llave de metal al conductor de un pickup y aunque no se tiene reporte de denuncia, la compañía de taxis anunció el despido del taxista.



Uno de los accidentes de esta semana ocurrió en Centro Cívico, cuando volcó una camioneta con tres personas a bordo, de las cuales murió el conductor.



Otro de los incidentes de relevancia fue cuando un hombre amenazó con estallar su casa utilizando un tanque de gas, pero finalmente con la negociación de policías, se entregó sin incidente, no obstante que momentos antes les mantuvo tensos.



Esta semana, el delito que más detenciones originó fue el de portación de arma prohibida, con un total de 106 arrestos esta semana, seguido de las detenciones por el delito posesión de enervantes, con una cifra de 42 detenidos.



El presente reporte se ha realizado con la información pública divulgada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 2 al 9 de julio de 2017.



EN LIBERTAD



Dos detenidos tras un asalto y persecución en el que hubo intercambio de disparos fueron liberados a criterio de un juez de Control esta semana, pero llevarán su proceso penal en libertad.



Se trata del caso ocurrido en una gasera ocurrida en la calle Heroico Colegio Militar, y cuya persecución terminó en el fraccionamiento Villa Colonial.



Debido a que la única pistola que se les encontró es una de utilería, el juez de Control, Fernando Serrano, dijo que no se cumplía el criterio técnico para imponer de oficio la medida cautelar de prisión preventiva.



DESCUIDO



Un auto con dos niños a bordo fue robado esta semana por un sujeto que aprovechó el descuido de una mujer que lo dejó en la vía pública, encendido, mientras realizaba una diligencia en una limpiaduría.



El auto y los menores fueron encontrados minutos después cerca del lugar, luego de que el ladrón del vehículo lo abandonó en un vecindario de la colonia Lázaro Cárdenas.



Tras estos hechos, la PGJE recordó a la ciudadanía los riesgos de dejar a los niños solos en el auto sin la supervisión de un adulto, ya que muchos evitan bajarlos por el calor.