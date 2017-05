Abandonan a ancianito en Cruz Roja

MEXICALI, Baja California(GH)

Originario de Navojoa, Sonora, Octavio Sánchez Rodríguez, arribó a Mexicali desde hace más de 30 años. Hoy, a sus 73 años de edad, vive en la calle, sin saber de su familia.



Desde el 25 de marzo llegó en silla de ruedas a la Cruz Roja de la colonia Pueblo Nuevo, donde fue recibido a pesar de no tener padecimiento o enfermedad para atender.



Aunque responsables de Cruz Roja señalan que era paciente recurrente por enfermedades respiratorias o de temporada, esta vez fue ingresado por humanidad, pues el albergue para migrantes donde pasó varios años, ya no lo quiso recibir.



“Trabajé en CONASUPO, yo recibía el trigo y autorizaba pagos”, recuerda lúcido. Sin embargo, no sabe explicar cómo es que terminó en la calle. Tampoco tuvo hijos.



Desde hace casi dos años, sobrevivía en un albergue para migrantes ubicado en la avenida Michoacán, pero desde entrando el año, ya no le permitieron la entrada ni la alimentación.



Actualmente ocupa una cama en la clínica de Pueblo Nuevo de Cruz Roja desde hace casi mes y medio, donde doctores y personal de enfermería, le han proporcionado alimento, pañales y algo de ropa.



Sin embargo, encargados de la clínica señalan que no es el mejor lugar para don Octavio. Por el tipo de enfermedades que pueden concentrarse en el sitio, podría infectarse. Las instalaciones no son propias de un hospital, mucho menos de albergue o asilo.



