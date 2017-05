Chocan en paso a desnivel ocho automóviles

MEXICALI, Baja California(GH)

Un accidente vehicular entre ocho unidades se registro ayer por la mañana en el paso a desnivel de bulevares Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, dejando severos daños.



A pesar de que el tramo se encontraba con agua debido a la lluvia, agentes dijeron que la causa del accidente fue la falta de pericia al maniobrar.



Esto debido a que entre las unidades accidentadas no se respeto el espació suficiente en caso de frenado intempestivo, el cual ocurrió y causó que las unidades impactaran en carambola.



Se notificó por agentes que no se tuvieron personas con lesiones a pesar del impacto; solamente ligeras molestias.



Otro en desnivel a SF



Momentos después autoridades de la Policía Municipal notificaron de otro choque por alcance ocurrido sobre el paso a desnivel de carretera a San Felipe y calzada Héctor Terán.



Se notificó que cerca de las 09:00 horas tres unidades habían chocado epor alcance, el cual sólo dejo daños materiales.



Al lugar arribaron personal de Cruz Roja para atención de los conductores de las unidades notificando que no contaban con heridas severas, por lo que no fue requerido el traslado.