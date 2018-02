VIDEO:Conductor se impactó contra dos vehículos a fuera de la casa del Gobernador de BC

TIJUANA, Baja California(GH)

El conductor de un pick up se impactó contra dos vehículos al conducir con exceso de velocidad, una mujer necesitó atención médica y una de las unidades chocadas estaba afuera de la casa de Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del Estado.



De acuerdo a información obtenida por FRONTERA, el choque ocurrió durante los primeros minutos del sábado en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, cuando el conductor responsable impactó contra una camioneta color guinda.



Debido al exceso de velocidad, el pick up chocó contra una camioneta gris, la cual de acuerdo a vecinos de la zona, es una unidad oficial del Estado, y es utilizada por los escoltas que forman parte del cuerpo de seguridad del Gobernador.



Se mencionó que al parecer el hombre que conducía el pick up presentaba un cuadro de ebriedad, sin embargo, eso no fue confirmado por ninguna autoridad, también se mencionó que una mujer del segundo vehículo fue llevada a un hospital.



El conductor fue turnado ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.