Eximen de culpa a cirujano por muerte de joven

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que el caso de Eva Nicole Sarmonikas, quien falleció en marzo de 2015 durante un procedimiento de lipoescultura, fue archivado al no haber responsabilidad del médico.



Como se ha informado los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo, cuando a través de los números de emergencia se reportó el fallecimiento de la joven australiana en Centro Quirúrgico del Valle.



El doctor, quien realize la cirugía, Víctor Manuel Ramírez Hernández, había sido tornado ante un juez de Garantías, donde no fue vinculado por estos hechos, donde familiares de la víctima recurrieron a una apelación.



Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona, indicó que se hizo la solicitud a la Comisión Nacional de Arbitraje

Médico (Conamed) arribando el dictamen el pasado mes de agosto. “Comisión contestan que la muerte por embolia

trombótica y edema pulmonary agudo no se dio por mala práctica por el médico, sino es un riesgo natural de ese tipo de cirugías”, leyó.



Fue debido a esto que al no existir alguna responsabilidad o negligencia por medio del profesional, según lo dicho por el dictamen, fue que el expediente fue archivado y se dio conocimiento a las partes.



Añadió Ramírez Amador que se dio parte a la hermana de la fallecida, quien actualmente se encuentra en su derecho de

interponer un recurso contra esto, pero que hasta el momento no ha comparecido.