Muere mujer arrollada sobre carretera San Felipe

MEXICALI, Baja California(GH)

Una mujer perdió la vida la noche del viernes al ser arrollada por un vehículo cuando se encontraba sobre carretera San Felipe, según primeros datos dados por autoridades municipales.



Cerca de las 22:30 horas fue que se reportó sobre los hechos y una persona lesionada sobre kilómetro 3.5 de la carretera en mención, cerca de colonia Francisco I. Madero movilizando autoridades al jugar.



Al llegar encontraron tendido sobre la vialidad una persona de sexo femenino, la cual no presentaba ya signos vitales razón por que se notificó a autoridades de la Policia Ministerial del Estado y Policía Federal.



Se informó que un vehículo tipo Pick Up circulaba con velocidad y fue la que se cree embistió a la mujer, arrojándola metros adelante perdiendo la vida en el lugar perdiendo la vida.



De momento la mujer no ha sido identificada, pero se dijo que era de cerca de 35 años, quien vestía pantalón negro, blusa blanca, tez clara, cabello largo negro.