Ataca Pitbull a niño de 4 años; es asegurado

MEXICALI, Baja California(GH)

Un niño, de 4 años de edad, atacado por un perro Pitbull se encuentra estable y recuperándose en Hospital General, ocurrido durante la mañana del jueves.



Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dijeron que el niño Jeremy Ismael Alvarado Mora acudió a la casa del familiar de su madrastra, ubicada en colonia Prohogar.



Momentos después vecinos de la casa escucharon los gritos provenientes del patio y al asomarse encontraron al can de nombre “Lobo”, quien tenía agarrado con sus fauces al menor.



De inmediato golpearon repetidamente al animal, el cual se rehusaba a soltar al niño, a quien arrastró por todo el patio sin tener la intención de dejarlo.



Fue momentos después que con el golpe de un palo de escoba el can soltó al pequeño, dejando el ataque diversas heridas y moretones en la cara y extremidades.



Fue trasladado en auto particular a la Cruz Roja Mexicana, donde se le dio la primera atención y al ver lesiones fue llevado al Hospital General.



Autoridades del hospital reportaron los hechos al Ministerio Público.



Al llegar el representante social, médicos indicaron que a pesar del ataque el menor se encontraba estable.



Durante la revisión se informó que contaba con heridas en brazos, hombro, espalda, nariz y mentón, sólo siendo la primera revisión faltando analizar posibles lesiones internas.



Ayer por la tarde personal de Zoonosis de la Secretaría de Salud arribaron al hogar asegurar al animal para realizar pruebas en el can y poder descartar enfermedades propias de la especie y que pudieran presentarse en el menor.



“Es mi guardián”



El dueño de “Lobo” refirió que su perro en los años que tiene con él jamás había mordido a las personas que han ingresado a su hogar, por lo que se hace raro el comportamiento.



“Él es quien pastorea aquí, algunos familiares vienen pero acuden pocas veces ¿quién va estar conmigo? ya me quitaron a mi guardián, ya que yo lo tengo adentro de mi hogar desde toda la vida”, manifestó.



En días pasados el can fue en rescate de su dueño en la cercanía, comentó, cuando deambulaba por la calle y se le acercaron unos perros de vecinos que lo quisieron morder.



“Cuando grité, y me dijo mi hija que se puso como loco buscando la forma de salir de la casa, por lo que le abrieron la puerta y acudió hacia donde me encontraba muy enojado para defenderme”, dijo.