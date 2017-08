Asesinan a empresario en su casa

MEXICALI, Baja California(GH)

el empresario Gustavo Carlos Caballero Camou, de 71 años de edad, a las afueras de su domicilio ubicado en colonia Burócratas.El occiso era propietario de la empresa Fruvemex junto a sus hijos, informaron autoridades, la cual se encarga de la distribución de productos congelados como frutas, verduras y legumbres.Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los hechos ocurrieron al filo de las 05:28 horas de ayer, cuando notificaron detonaciones de arma de fuego en la colonia en mención.Agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar ubicado en avenida Plateros Sur entre calles K y L, donde en la vivienda marcada con el número 1951 estaba tendido el cuerpo del empresario.Una vez realizada la observación del cuerpo se precisó que contaba con impactos de arma de fuego, notificando que ya no presentaba signos vitales, por lo que se solicitó a agentes ministeriales.Notificaron autoridades que Caballero Camou salió cerca de la hora en mención, como lo hacía de manera habitual, a recoger el periódico, cuando una persona ya lo esperaba a las afueras.El agresor disparo en al menos cuatro ocasiones contra el empresario, logrando impactar en dos ocasiones, cayendo sin vida el cuerpo sobre la espalda.Una vez concretado el ataque, el asesino escapó.José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, dijo que ya se encuentran investigando en su entorno personal y laboral.“Es muy prematuro arribar en alguna conclusión o línea de investigación sólida, sin embargo sí fue una ejecución directa, sin negarlo, siendo hasta ahora la información que se tiene”, declaró.Se notificó que durante las investigaciones realizadas por los Servicios Periciales, en el lugar se encontraron los cartuchos percutidos, siendo identificados de un arma 9 milímetros, guantes, gorra y un paliacate.Precisó que los primeros reportes manejaban un secuestro, lo cual quedó descartado, debido a que por la edad que tenía pudo haber sido llevado sin que opusiera resistencia.“Todavía estamos indagando, hasta el momento no tenemos elementos por lo que están abiertas todas las líneas de investigación, y quizás en la semana tengamos avances, pero no está descartado el robo”, manifestó.Se estará a la espera de que peritos de video puedan realizar las investigaciones en el lugar, toda vez que en la zona hay cámaras de video vigilancia.En el Servicio Médico Forense (Semefo) se informó que el occiso tenía cuatro impactos, siendo dos penetrantes y dos rozones.César Raúl González Vaca, coordinador General del Semefo, precisó que la necropsia arrojó que la causa del fallecimiento se debió a heridas producidas por proyectil de arma de fuego en abdomen.José María González Martínez informó que Caballero Camou contaba con antecedentes por fraude, los cuales fueron cometidos en los estados de Sinaloa y Sonora, hace aproximadamente siete años.“Tuvo dos asuntos, hasta este momento de lo que nos ha llegado, dos asuntos por fraude, uno en Sonora y otro en Sinaloa, inclusive uno de estos aquí se ejecutó la orden de aprehensión por colaboración”, dijo.Estos hechos, dijo tuvieron que ver con la actividad comercial que realizaba, siendo detenido en aquella ocasión por agentes de la Policía Ministerial.José María González, subprocurador de Investigaciones Especiales, informó sobre el inicio de la investigación del crimen.