Descubre cadáver en canal, era el de un hombre

MEXICALI, Baja California(GH)

Un cadáver emergió la mañana de ayer del canal Reforma ubicado en el Valle de Mexicali. Autoridades informaron que el cuerpo aparentemente tenía lesiones. Alrededor de las 07:19 horas se notificó a los números de emergencia que había un cuerpo atorado en una de las compuertas en la cercanía del ejido Michoacán de Ocampo.



Agentes municipales adscritos a la zona rural fueron quienes se movilizaron al lugar, ubicado a escasos metros del Puente Azul, confirmando el hallazgo solicitando a bomberos para extraer el cuerpo.



Elementos de la estación 22 ubicada en el poblado Sansón Flores fueron los que se abocaron a bordo de una máquina, donde por medio de escaleras y canastillas lograron asegurar el cuerpo arrastrándolo a la orilla.



Reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informan que al revisar el cuerpo se constató que contaba con un orificio a la altura de la frente, presumiblemente por arma de fuego.



Al revisarlo se indicó que el cuerpo pertenece a una persona de sexo masculino de entre 25 a 30 años de edad, el cual se encontraba flotando semidesnudo solamente utilizando ropa interior.



Debido a que el cuerpo no contaba con alguna identificación oficial no ha logrado ser identificado, de igual forma no se informó por autoridades si contaba o no con algunas señas particulares.



El cuerpo fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) para proceder a realizar necropsia correspondiente para determinar la causa de muerte e informar a las autoridades investigadoras.



Ya en la PGJE se encuentra la carpeta de investigación donde se esperará tener estos datos para realizar las diligencias correspondientes sobre el asunto.



CRIMEN



- Víctima: Masculino de aproximadamente 25 a 30 años.



- Lugar: Canal Reforma, a la altura del ejido Michoacán de Ocampo.



- Causa de muerte: Posible balazo en la cabeza.



- Hora: Localizado a las 7:19 horas del jueves 8 de febrero.



- Autoridades que tomaron conocimiento: Policía Municipal, Policía Ministerial del Estado.