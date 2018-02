Joven es víctima de Facebook

MEXICALI, Baja California(GH)

Con engaños realizados a través de Facebook, una joven fue sustraída de su hogar en Morelia, Michoacán, por una pareja para ser trasladada a Mexicali donde logró ser rescatada por agentes federales.



Fue la mañana del jueves cuando el vuelo 238 procedente de Morelia arribó al Aeropuerto local, donde agentes asignados al lugar realizaron la búsqueda de la menor.



Esto debido al intercambio de información que se mantenía con la Estación Aeropuerto Morelia, quienes habían comunicado sobre lo ocurrido llegando esto a diversas bases aéreas.



Fue al llegar al área de llegadas nacionales cuando los gendarmes procedieron a separar a los de nombre Ricardo “N” y Jennifer “N”, de la joven, procediendo con las diligencias correspondientes.



Se percataron que quienes acompañaban a la menor de 14 años no eran sus parientes, por lo que de manera inmediata procedieron con la detención de los dos presuntos responsables de estos hechos.



Se notificó que la menor originaria de Michoacán fue contactada por estas personas por medio de la red social Facebook siendo enganchada por estos sujetos y trasladada a la ciudad con engaños.



EN DATOS



- La pareja de detenidos fue puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal por delitos en mención y trasladados a la Procuraduría General de la República (PGR).



CONOZCA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS



Recordando que el Internet, sus aplicaciones y redes sociales pueden ser una herramienta útil para comunicarse y compartir conocimiento, se recomienda a los tutores las siguientes medidas:



- Evita el uso temprano de redes sociales: La edad recomendada para que los jóvenes empiecen a utilizarlas es a partir de su ingreso a la Secundaria, aproximadamente a los 12 años de edad.



- Monitoreo: Evita colocar o permitir el uso de computadoras en privado. Procura establecer un área de tareas o escritorio en zonas compartidas como salas o cuarto de entretenimiento.



- Establece reglas: Para hacer uso de redes como Facebook, Twitter o Instagram, pide a los menores que compartan contigo su contraseña, y explícales que es para protegerlos en caso de alguna situación insegura.



- Configura la privacidad: Todas las redes sociales pueden restringir su contenido, para que sea visible únicamente por los amigos agregados. Pídeles que eviten compartir datos como compras, viajes o momentos en los que se encuentran solos en casa.



- ¿Quiénes son sus amigos?: Debido a que en redes sociales de Internet es muy fácil establecer contacto con desconocidos, verifica que los menores realmente conozcan a las personas que tienen en sus listas, y pídele que evite comunicarse con gente a la que no conocen en persona, ya que podría tratarse de perfiles falsos que busquen hacerse de sus datos.



- ¿Qué están viendo?: Tanto en Internet, como en televisión, revistas y convivencia con otros niños, es importante monitorear qué tipo de contenido están consumiendo los niños y jóvenes, para evitar su exposición



- Entretenimiento responsable: Explícales que no todo lo que aparece en Internet es cien por ciento verdadero. Ante cualquier duda, que siempre puedan acercarse a ti para resolverla.