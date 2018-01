Presunto agente federal amenaza a motociclista con arma

MEXICALI, Baja California(GH)

Un video publicado en redes sociales por un motociclista revela cómo un supuesto agente de la Policía Federal Ministerial despliega un arma por la ventana de su camioneta tras un altercado de tránsito.



De acuerdo al motociclista que publicó el video, los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre de 2017, en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza, entre las 6 y 7 de la tarde.



En el video se muestra cómo el conductor de una camioneta VW Amarok blanca invade imprudentemente el carril por el que circula el motociclista, lo que da inicio a un intercambio de palabras entre ambos.



Cuando el motociclista acciona el claxón y le grita al automovilista, la camioneta, con vidrios polarizados, emite un sonido de sirena como respuesta. Ambos quedan finalmente aparejados en el semáforo de ese cruce, con el semáforo en rojo.



“¿Qué no cabes ahí o qué?”, responde el conductor de la camioneta al bajar el vidrio. “No te puedes meter así”, le responde alterado el motociclista, cuya cuenta en redes sociales es “Monroy On Road”.



En el intercambio de palabras, el motociclista dice una grosería al automovilista, y éste responde: “Vas a ver hijo de tu chingada madre lo que te voy a hacer ¿Quieres que nos partamos la madre aquí?”, mientras muestra el arma de fuego tipo escuadra a través de la ventana.



Luego de la amenaza, el semáforo cambia a verde y ambas unidades circulan sin otro intercambio, hasta que concluye el video.



Consultado por LA CRONICA, el motociclista dijo haber levantado una queja en la Procuraduría General de la República (PGR), donde proporcionó detalles de la unidad involucrada, así como una copia del video, sin embargo, hasta el momento no se sabe de alguna sanción contra el supuesto oficial.