Apela PGR liberación de Sunshine

MEXICALI, Baja California(GH)

El líder pesquero de San Felipe, Sunshine Antonio Rodríguez Peña, se encuentra en Estados Unidos, en espera de que un juez federal resuelva el recurso de revisión o apelación que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR) luego de su liberación.



La resolución tuvo que emitirse desde el pasado viernes, señaló, luego de que se solicitaron las 72 horas para que el juez resolviera sobre la petición de la PGR, y hasta este lunes por la tarde, aún no había novedades sobre ello.



“Es un juego para mantenerme alejado del sector pesquero y fuera de la guerra”, comentó al aún presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas de San Felipe, a través del muro fronterizo entre Mexicali y Calexico.



Rodríguez Peña no descartó solicitar asilo político a Estados Unidos, ante la situación que enfrenta y luego de que fuera detenido el pasado 25 de noviembre con un kilo de metanfetamina en la carretera a San Felipe, pero luego liberado por falta de pruebas.



Es por esta misma causa que la PGR busca que se revoque la no vinculación a proceso, luego de que su defensa señaló que la droga le había sido “plantada”. Tras su detención, el líder pesquero fue llevado a la Ciudad de México, recluido en el penal de El Altiplano y trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Gobernación.



“Mi familia y yo nos sentimos que en cualquier momento se va a desatar una guerra sucia; mi familia ha sido afectada, mis hijos aún tienen pesadillas y no pueden regresar a clases”, expresó.



Rodríguez Peña, quien cuenta con tarjeta de residente permanente en Estados Unidos, señaló que buscarán el amparo de la Justicia Federal en caso de que la apelación de la PGR se logre la vinculación a proceso.