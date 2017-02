Investigan la muerte de un hombre

MEXICALI, Baja California(GH)

Por circunstancias que se encuentran investigando, una persona falleció durante la madrugada de ayer a las afueras de una vivienda en colonia Parajes de Puebla, al Oriente de la ciudad.



Fue al filo de las 04:19 horas cuando a través de la central de radio se notificó de una persona que se encontraba a las afueras de un domicilio, el cual contaba con manchas de sangre en su ropa.



Autoridades de la Policía Municipal se movilizaron hacia la avenida Cerro Malinche encontrando el cuerpo, por lo que se solicitó la unidad de Cruz Roja para la atención.



Paramédicos que arribaron a las afueras del domicilio marcado con el 552, fueron quienes se encargaron de confirmar la muerte de la persona.



De manera inmediata se solicitó la presencia de agentes de la Policía Ministerial de Estado (PME), así como elementos de Servicios Periciales para realizar las indagatorias.



En el reporte se informa que minutos antes el dueño del lugar observó llegar a esta persona con algunas heridas, por lo que de manera inmediata marcó los números de emergencia para reportarlo.



Al no contar con alguna credencial oficial no fue posible identificar al sujeto. El dueño de la casa dijo que no conoce al hoy fallecido.



Se dijo que el occiso era de complexión delgada, y tez morena, sin dar más información adicional, esperando sea identificado en el Servicio Médico Forense (Semefo).



De igual forma se espera dar con la causa que provocó el deceso de esta persona, ya que no se tenía información certera sobre lo que había causado las lesiones que tenía en su cuerpo.



Autoridades notificaron que durante la noche no se tuvieron reportes adicionales sobre detonaciones de arma de fuego o alguna riña, por lo que no se tiene información sobre el lugar o personas que pudieron causar esto.



Muerto en calexico



Un hombre de 68 años de edad fue encontrado sin vida en un predio baldío cerca de su vivienda en Calexico luego de que su primo acudió a buscarlo.



El reporte de la Policía de Calexico precisa que a las 20:47 horas atendieron el reporte y se trasladaron a la cuadra de los 2300 en el bulevar Pórtico, de esa ciudad.



Fue su primo quien reportó el hallazgo del hoy fallecido, quien había acudido a buscarlo para saber sobre su bienestar.



Oficiales solicitaron la presencia de paramédicos quienes confirmaron el deceso, por lo que el cuerpo fue trasladado a la Oficina del Forense para que se le realice una autopsia y determinar la causa de muerte.



El caso sigue bajo investigación del Departamento de Policía de Calexico.