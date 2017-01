Volcadura en carretera a San Felipe deja una persona sin vida

MEXICALI, Baja California(GH)

Una joven de 25 años falleció durante la mañana del domingo, cuando la unidad en la que viajaba tuvo un percance y volcó fuera de camino, informó policía municipal.



Cerca de las 08:30 horas fue que se notificó el accidente por medio de C4, informando a una pareja lesionados en accidente sobre carretera a San Felipe.



Agentes de la Policia Municipal y Policía Federal Preventiva al arribar al lugar, sobre kilómetro 7, encontraron una unidad Chevrolet Blazer modelo 2000 volcada fuera de camino, notificando que la pasajera no respondía a los llamados.



Se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes se encargaron de notificar que la joven ya había fallecido, por lo que se procedió a realizar las indagatorias correspondientes.



La joven no fue identificada debido a que el conductor no precioso datos, solo que se trataba de una mujer, cerca de 1.76 metros de altura, pantalón azul y sudadera negra.