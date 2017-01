Corren de la PEP a 60 agentes en un solo año

MEXICALI, Baja California(GH)

La Policía Estatal Preventiva (PEP) es la corporación policiaca en Baja California que registra mayor número de quejas por abuso de autoridad o maltratos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh).



A consecuencia de esto, durante el 2016 se depuraron a 80 elementos policíacos estatales, informó el Secretario de Seguridad Pública de Baja California (SSPE), Daniel de la Rosa Anaya.



Indicó que desde noviembre de 2007 a la fecha se han venido depurando más de 800 elementos de la corporación en el Estado.



“Esa depuración es la más grande en la historia de Baja California en las corporaciones, es decir, mientras exista esa comunicación directa para atender las quejas de los ciudadanos, tenemos que dar resultados todos los días.



“Pero también la sensibilidad para atender quejas de algún abuso o maltrato de algún elemento de la corporación”, señaló De la Rosa.



Especificó que la depuración no se ha dado solamente en la PEP, sino también en la Penitenciaria y de manera general de la Secretaría.



De la Rosa Anaya, añadió que como parte de la solución es el reforzamiento del cuerpo policíaco, para evitar acrecentar la problemática.



“La mayoría son jóvenes porque lo que ha funcionado es que constantemente estamos nutriendo de elementos nuevos, para evitar los vínculos con la delincuencia, las corruptelas y los abusos de autoridad.



“Y aquel que se aparte del cumplimiento del deber y que abuse de la propia autoridad, trae una consecuencia, y no sólo me refiero de carácter administrativo y laboral, sino de carácter penal”, concluyó el funcionario estatal.



TRABAJO MÁS PELIGROSO



Por su parte, Jonathan Díaz Castro, Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, dijo que las denuncias son más comunes en esta corporación por la cercanía que tienen con la gente.



“Es una corporación que tiene mucho contacto con la comunidad y sobretodo es la que tiene el contacto más peligroso, porque trata con los peores delincuentes.



“Eso si, parece ser que ha provocado algunos incidentes en ese sentido, pero hemos estado pendientes de todos ellos y quien merezca ser castigado que sea castigado.



“Creo que es una Policía que está muy sujeta a eso, pero también es la Policía que todo mundo denuncia”, puntualizó al respecto.