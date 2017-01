Arrollan a agentes federales

TIJUANA, Baja California(GH)

Al menos dos policías resultaron con lesiones luego de que un hombre a bordo de una camioneta con rótulos de la empresa Refaccionaria Del Valle, arrolló al grupo de agentes antimotines.



El hombre circulaba sobre el bulevar Benito Juárez cuando enfiló hacia el bloqueo policiaco y acelerando el motor lanzó su vehículo en contra de los policías arrollando a dos de ellos.



De inmediato, echó en reversa la camioneta y se dio a la fuga sin que ninguna unidad policiaca atinara a salir en su persecución, que ocurrió hasta minutos después del acontecimiento. De acuerdo con Cruz Roja de Rosarito las leya tenido que hacer el uso de la fuerza pública tras fracasar los intentos del diálogo.



No ofreció el número de agentes policiacos que se concentraron en Rosarito y tampoco respondió al cuestionamiento por la tardanza para disolver la manifestación pública y sobre todo, la necesidad de movilizar a tantos policías para contener a menos de 200 personas, incluidas mujeres y niños. INICIA LA CACERÍA El contingente de inconformes nunca superó las 300 personas y minutos antes de las 17:00 horas agentes policiacos solicitaron abrir un carril de la carretera bloqueada y el estruendoso ruido del golpear a los escudos de la Policía en el pavimento alertó a los inconformes sobre lo que venía. El descontrol, el temor y la cacería inició en ése momento.



Los policías tomaron terreno y comenzaron un despliegue para detener a los manifestantes. Los gritos de las víctimas no tardaron en surgir y ciudadanos denunciaron la excesiva fuerza pública y la violación de su derecho a manifestarse.



Atropellan a agentes federales siones que reportan no ponen en riesgo su vida, aunque hubo necesidad de ser hospitalizados por posibles fracturas en las piernas.



RECLAMAN ACCIÓN



Sobre este hecho, el presidente Enrique Pe- ña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, lamentaron los hechos y advirtieron que la agresión no quedaría impune.



"Los responsables de esta agreción desmedida, responderán ante la ley", escribió el mandatario en su cuenta de twitter.



Por este mismo medio, Osorio Chong también reaccionó en ese mismo sentido en contra del hecho violento que fueron víctimas los policías.



"Inadmisible la agresión que sufrieron el día de hoy elementos de la @ PolicíaFedMx en Rosarito, Baja California. No quedará impune", advierte. Se deslinda empresa Refaccionarias Del Valle publicó a las pocas horas del hecho un comunicado en donde se deslindaba de la acción realizada con una de sus unidades. El comunicado expone también que participará de cerca con las autoridades para resolver la situación.