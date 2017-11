Dejan a dos ejecutados en parcela

MEXICALI, Baja California(GH)

Con tiros de arma de fuego fueron encontrados dos cuerpos sin vida en una parcela del Valle de Mexicali la mañana de ayer, informaron autoridades de Procuraduría General de Justicia del Estado.



Los cuerpos hasta el momento han sido identificados como Sergio Uribe Herrera, de 48 años de edad, y Eleazar Gálvez Astorga, de 64 años, ambos presentando impacto de arma de fuego en la cabeza.



Los reportes de la PGJE indican que fue cerca de las

07:00 horas cuando se informó del hallazgo de ambos cuerpos, los cuales se encontraban en una zanja ubicada en cercanía de ejido Ciudad Morelos.



Fue de manera inmediata que autoridades de la Policía Ministerial del Estado de la Unidad Investigadora de Homicidios se movilizó hacia el lugar ubicado sobre la carretera estatal 8.



Al arribo confirmaron el hallazgo procediendo a solicitar a personal de Servicios Periciales para procesar la escena en búsqueda de evidencias que puedan llevar con los responsables de los hechos.



Una vez culminado con las diligencias en el lugar fue que los cuerpos fueron trasladados a Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, en caso de contar con otros indicios en cuerpo.



David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) en Mexicali, informó que hasta el momento se puede confirmar que los cuerpos tenían horas de fallecidos.



“Familiares de Sergio informaron que éste no había regresado a su casa desde la tarde de ayer (domingo), no lo habían localizado por lo que procedieron a buscarlo, siendo hasta ahora que lo encuentran sin vida”, manifestó.



Fueron ellos quienes se acercaron al lugar donde se encontró su familiar y procedieron a identificarlo. En caso de que actualmente se tenga alguna denuncia interpuesta por familiares de Persona No Localizada, ésta pasará a integrar la carpeta de investigación que se tiene actualmente.



Se indicó que en los alrededores de donde se encontraron los cuerpos no se encontraron casquillos percutidos, por lo que se cree pudo haber sido sólo el lugar donde fueron a arrojados.



“Se tienen huellas de arrastre, es lo que tenemos hasta estos momentos ya que no hemos terminado de procesar la escena”, puntualizó.



Hasta el momento no se cuenta con información suficiente para poder detallar un posible móvil por el cual ambas personas fueron ejecutadas.