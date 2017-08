Piden apoyo para encontrar a Alfonso Burgueño Rochin

(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a ALFONSO BURGUEÑO ROCHIN de 31 años de edad.



Familiares acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, para denunciar que desde el pasado 31 de Julio del 2017, este salió de su domicilio ubicado en Fraccionamiento Palmar de Santa Anita, donde perdieron contacto y no saben su paradero.



La media filiación de Alfonso Burgueño es: Estatura aproximada 1.90 metros, tez moreno, complexión regular, cabello escaso y ojos color café oscuros. Como seña particular tiene una especie de inflamación en su frente del lado izquierdo; la última vez que se vio vestía short gris con rayas amarillas tenis rojo y una camisa gris.



La Procuraduría General de Justicia del Estado solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266 así como al 911.