Insegurómetro

MEXICALI, Baja California(GH)

El mes de agosto inició con un saldo blanco en cuanto a homicidios, luego de varias semanas con registros de entre 3 y 7 homicidios semanales; no obstante, tres muertes por accidentes marcaron esta semana en Mexicali.



Entre las muertes ocurridas en la ciudad se encuentra la del niño que murió ahogado en la alberca de un parque acuático, luego de permanecer varios minutos sumergido sin que las personas se dieran cuenta de ello.



Días después, un trabajador murió al caer entre 6 y 7 metros de profundidad en una alcantarilla en el sitio de construcción y ampliación de una plaza comercial ubicada en la “Zona Dorada” de la ciudad, al Nororiente.



La última muerte reportada en accidente ocurrió en un camino vecinal cerca de la carretera a Tijuana, donde el conductor de un tractocamión fue arrollado por su unidad, cuando se había bajado a realizarle reparaciones.



Aunque no hubo homicidios violentos, dos ataques con arma de fuego pudieron haber registrado al menos dos casos esta semana, sin embargo los dos lesionados en estos casos sólo resultaron lesionados.



Uno de los casos ocurrió en la colonia Mayos, donde un repartidor en moto fue lesionado por un automovilista, y el segundo caso ocurrió en la colonia El Ciprés, derivado de unas presuntas rencillas entre pandillas del lugar.



En el lado amable de la semana, al menos 3 sospechosos por homicidio e intento de homicidio fueron asegurados, entre ellos el que baleó a una mujer en un asalto tras contactarla por Facebook para venderle un celular.



Otros dos fueron asegurados, siendo el presunto homicida de una mujer hallada calcinada el año pasado en el fraccionamiento Calafia y el presunto homicida de un guardia de seguridad de un mercado en Valle del Pedregal, donde había ingresado a robar el cajero automático del sitio.



Esta semana, el delito que más detenciones originó fue el de portación de enervantes, con un total de 67 arrestos, seguido de las detenciones por el delito posesión de arma prohibida, con 62 detenidos.



El presente reporte se ha realizado con la información pública divulgada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 31 de julio al 6 de agosto de 2017.



PSICOLÓGICO



Usando una nota intimidatoria y asegurando llevar consigo bombas o dinamita, una mujer intentó un asalto a un Banco en plena zona hotelera de la ciudad, aunque finalmente salió huyendo del lugar.



La mujer le entregó una nota a la cajera del Banco, ubicado en el bulevar Benito Juárez, en la plaza del mismo nombre, pero la víctima se controló y no le entregó el dinero.



Aunque policías arribaron de inmediato al sitio, la mujer ya había huido con un cómplice que le esperaba afuera en un vehículo, sin embargo, la Procuraduría General de Justicia ya inició una investigación.



DESCUIDO



Un niño de 3 años de edad murió ahogado en un parque acuático esta semana, tras permanecer varios minutos sumergido en el agua sin que sus padres o las demás personas se hubieran percatado.



Tras los hechos, un salvavidas del lugar lo sacó del agua, luego de que se inició una búsqueda del menor, pues sus papás lo habían reportado como extraviado en el sitio, ubicado en la calzada Independencia.



A pesar de los intentos de reanimarlo y las maniobras de paramédicos que llegaron al sitio, el menor no revivió. La Procuraduría General de Justicia del Estado ya ha iniciado las investigaciones al respecto.