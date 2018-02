Secuestrador era estudiante de Derecho

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los tres presuntos secuestradores asegurados por autoridades de la Policía Ministerial el pasado domingo, era estudiante activo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), según datos de la PGJE.



David Lozano Blancas, coordinador en Mexicali de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) refirió que este era el de nombre Néstor Daniel “N”, de 25 años de edad.



Se notificó que los de nombre Joel “N”, de 23 años, y Fernando (a) “Chaparro”, de 43, son padre e hijo, mientras que el tercero era estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho.



Sobre los hechos fueron reportados desde el pasado sábado 27 de enero cuando el padre de Felipe “N”, de 21 años, víctima del secuestro, acudió para realizar denuncia por delito de NoLocalización.



“Esto toda vez que su hijo no regresaba a su domicilio y no se había presentado a trabajar ya que este joven, estudiante de Preparatoria, trabajaba con su padre en un consultorio en poblado de Los Algodones”, dijo.



Fue horas más tarde que comenzó a recibir llamadas y mensajes vía Facebook en los cuales se solicitaba una cantidad de dinero a cambio de la libertad de su hijo.



Se indicó que el estudiante secuestrado posteriormente fue trasladado a un domicilio en Ángeles de Puebla, lugar donde logró tener contacto con su padre y se le informó que estaba privado de su libertad.



“De esto hablamos que habían transcurrido tres días después de la primera llamada, se hace segunda llamada de negociación por las mismas vías y posteriormente lo contactan por medio de WhatsApp”, expresó.



Fueron en total tres pagos que se realizaron durante estas negociaciones, los cuales se efectuaron a las afueras de diversos comercios ubicados los dos primeros cerca de carretera San Luis.



“Hacen la tercera solicitud que es un tercer pago que hace el papá, cuando pide entonces que intervenga esta autoridad como tal (…) y esta autoridad de manera discreta da seguimiento”, manifestó Lozano Blancas.



Es hasta la madrugada del lunes que entonces se logró dar con el domicilio y la persona privada de su libertad al interior, logrando el aseguramiento de los tres presuntos responsables.



Se informó que el estudiante procedió a recibir atención médica, debido a lesiones que presentó por los presuntos agresores durante el tiempo que se encontraba privado de su libertad.



Autoridades informaron que el joven, quien es originario de Colombia pero naturalizado mexicano al igual que su padre, presta servicios médicos en el Valle de Mexicali, en el Poblado de Los Algodones.



Este es el primer secuestro registrado ante las autoridades de la PGJE durante el 2018, y en datos se tiene que durante el 2017 se registraron un total de dos secuestros más.



NO CUENTAN CON ANTECEDENTES



Se informó que hasta el día de la detención de los presuntos secuestradores en los archivos no se encontraron antecedentes penales, por lo menos no que se tengan en Baja California.



“Obviamente a partir de esta detención estamos en una etapa de investigación también a la par del proceso penal que van a seguir, por aquello que tuvieran más denuncias por tal delito”, dijo Se cree que pudieran haber estado involucrados en otro tipo de delitos, esto debido a la forma en la que fue registrado este hecho y también de cómo se encontraban operando durante el ilícito.