Liberan a cinco tras homicidio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque la Policía Municipal los turnó a la PGJE por el homicidio de un joven en la colonia Miraflores, determinaron que no hubo responsabilidad.



De los siete detenidos reportados por la Policía Municipal tras el homicidio de un hombre en la colonia Miraflores este martes por la madrugada, cinco de ellos fueron liberados al determinarse que no se involucraron en la riña.



Marcos, un joven de 25 años, es uno de ellos. Él asegura que se encontraba en su casa cuando una llamada lo despertó, en la que el hermano de José Guzmán Doñates, de 28 años, le pedía ayuda para buscar a su hermano, a quien se habían llevado en su auto.



En un vehiculo VW Jetta gris pasaron por él a su casa y comenzaron la búsqueda, en la que los acompañó el hermano de José. Luego de unos minutos, vieron patrullas y se acercaron, donde tenían el vehículo Nissan Maxima, y adentro, el cuerpo sin vida de José.



“Yo ya para eso había ido a una caseta de policía a avisarles, y ya cuando llegamos ahí donde encontramos el carro, le preguntamos a los policías por él (José) pero no nos sabían decir qué había pasado, ya de ratito nos pusieron esposas a todos y nos llevaron a la comandancia”, explica Marcos.



De oídas



Según los testimonios de los detenidos y testigos, el homicidio de José ocurrió luego de darle un “aventón” a un residente de la colonia al que solo conocen de vista. Como recompensa por llevarlo a su casa, en una cuartería, los recompensaría con algunas cervezas.



Cuando llegaron al sitio, varias personas salieron de la cuartería y comenzaron a golpear a esta persona, y luego a José y su hermano. Pronto, todo se convirtió en una riña campal, donde José quedó inconsciente de un golpe en la cabeza y su hermano lo subió al auto, pero dos de los sospechosos también ingresaron y se marcharon a toda velocidad.



“Lo que creo es que quisieron golpear a esta persona los de esa cuartería, y pensaron que mi amigo y su hermano iban con él, y pues también los agredieron, pero ellos solo le habían dado raite”, comenta Marcos, quien fue liberado alrededor de las 19:00 horas de este martes, luego de haber rendido declaración.



Finalmente, las dos personas que detuvieron en el vehículo, a las 02:39 horas de este martes, en la calle Ignacio Ramírez y la avenida Río Santiago, frente al 1531, son quienes quedaron detenidos y bajo investigación.



Juan Armando “N” y Pedro Luciano “N”, fueron detenidos tras ser interceptados por la Policía Municipal, y en la parte de atrás del auto, localizaron el cuerpo sin vida de José. Su hermano cree que en el vehículo lo siguieron golpeando, hasta matarlo.



Innecesario



Víctor Medina Basulto, abogado defensor de uno de los detenidos, cuestionó el proceder de la Policía Municipal al detener a los amigos de la víctima, quienes incluso fueron quienes solicitaron el apoyo de los agentes.



“Los trataron como detenidos en la comandancia, y no fue hasta que los trasladaron a la Procuraduría (General de Justicia) que el fiscal Rogelio Valdéz nos dijo que eran solo testigos, que no tuvieron nada qué ver, pero para eso ya los habían boletinado como detenidos”, comentó.



Las honras fúnebres se programaron para este miércoles por la noche, a las que Marcos dijo que acudirá a acompañar a la familia de su amigo.