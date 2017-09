Rescatan a tres prensados dentro de un pick up

MEXICALI, Baja California(GH)

Un accidente ocurrido la mañana de ayer sobre la carretera San Felipe-Puertecitos dejó un saldo de tres personas lesionadas, cuando un vehículo pick up salió de camino y volcó.



Fue alrededor de las 07:00 horas cuando a través de C4 se notificó sobre el accidente, a cerca de 40 kilómetros al Sur del Puerto, solicitando elementos del Cuerpo de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja.



Al llegar encontraron el pick up Toyota con placas de California fuera de camino, observando que en el interior se encontraban tres personas prensadas al interior.



De manera inmediata los “tragahumo” iniciaron con el operativo para la extracción de los pasajeros con herramienta hidráulica, ya que debido a la volcadura se habían presentado severos daños.



Una vez que lograron extraerlos por parte de socorristas de Cruz Roja fue que se les proporcionó la primera atención médica, para posteriormente ser trasladados a un centro de salud.



Se indicó que dos de los lesionados se encontraban en calidad de estables con lesiones de consideración, y el restante si se encontraba en condición de grave, por lo que se convirtió en prioridad.



De momento sobre el accidente no se ha logrado informar como es que éste ocurrió o si participó alguna otra unidad que se pudo haber dado a la fuga.