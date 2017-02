Termina en crimen pelea por celos

MEXICALI, Baja California(GH)

Una pelea por supuestos celos terminó en con el homicidio de una persona este domingo por la madrugada en el fraccionamiento Valle Dorado.



Los hechos ocurrieron luego de una fiesta familiar que se llevaba a cabo en un domicilio ubicado en la esquina de la calle Río Coatzacoalcos y Río San Francisco a las 05:33 horas, según el reporte de la Policía Municipal.



Un testigo que se encontraba en el lugar comentó que el pleito inició por celos luego de que la víctima reclamó a uno de los invitados por hablar de su pareja.



Primero, los involucrados se hicieron a los golpes, pero luego, el grupo de agresores se marchó y regresó con armas de fuego con las que comenzaron a disparar a los invitados de la fiesta.



El agresor se abalanzó contra la víctima, identificada como Francisco Alberto Vázquez, de 27 años, a quien le disparó por la espalda y posteriormente en el pecho, cuando la víctima volteó con las manos en alto.



Luego de dejarlo herido de muerte, uno de los invitados detuvo al agresor pero luego éste se zafó y pudo huir con sus acompañantes en una camioneta GMC Jimmy, color blanco, de acuerdo a testimonios.



Uno de los residentes del lugar dijo que se informó a los policías sobre datos de identificación y ubicación de los sospechosos, pero no acudieron a investigar.



“La ambulancia tardó en llegar como 40 minutos, y yo a los 20 minutos les dije que yo lo llevaba y me dijeron que si lo hacía me iban a detener si se moría en mi carro”, reclamó el testigo, cuya identidad se mantiene bajo reserva.



En la banqueta quedó el cuerpo de la víctima y el cerco de lámina manchado de sangre. Peritos y policías ministeriales trabajaron la escena del crimen mientras que los agentes municipales acordonaron y vigilaron la escena.



Hasta el momento no se han reportado detenidos sobre lo ocurrido.