Tenía cadáver hallado en canal balazo en cabeza

MEXICALI, Baja California(GH)

La necropsia que se realizó en el Servicio Médico Forense (Semefo) al cadáver que flotó en el canal 27 de Enero, en el Valle de Mexicali, arrojó contaba con al menos once lesiones en la humanidad.



César Raúl González Vaca, coordinador general del Semefo en Baja California, indicó que una de éstas era de proyectil de arma de fuego en cráneo, siendo una lesión que tieneorificio de entrada.



“Esta fue una lesión que tiene orificio de entrada y no orificio de salida, donde se pudo recuperar en la cavidad craneal el proyectil que será emitido con cadena de custodia a Servicios Periciales”, dijo.



El resto de las lesiones que presenta el cuerpo son entre equimosis y excoriaciones las cuales se tienen en tórax, cráneo y abdomen, siendo en su gran mayoría con presencia en cara.



De igual forma el cuerpo contaba con maceración de la piel esto debido a que se encontraba en el agua, y por los fenómenos se cree pueda tener un tiempo aproximado de menos de 24 horas de haber fallecido.



El cuerpo continúa en las instalaciones del Semefo en calidad de no identificado, indicando se trata de una persona de sexo masculino, de entre 35 a 40 años, tez morena, 1.78 metros de altura y robusto.



Ya autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se encuentran trabajando en la integración de la carpeta de investigación por el homicidio de esta persona.