Van tras el asesino de un militar

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron un operativo en Puerto de San Felipe para dar con el presunto homicida de un soldado ocurrido el pasado 31 de diciembre. Durante la mañana de ayer, elementos activos de la Compañía de Infantería No Encuadrada 19, desplegaron el operativo en la zona y en las principales salidas del lugar realizando diversas diligencias.





Los castrenses se encuentran tras la búsqueda de Óscar “N” alias “El Flaco” o “El Tekolín”, quien se cree puede ser el responsable del homicidio del soldado Emanuel Esaú Saldaña Ramos, de 25 años. En un circular que emitieron autoridades de la Sedena se indicó que el fugitivo cuenta con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por lo que se pidió el apoyo de la ciudadanía ofreciendo recompensa.



Tanto la foto del presunto responsable como algunos datos personales fueron puestos en la notificación que fue emitida por autoridades.



Los hechos se suscitaron la madrugada del 31 de diciembre, a pocos metros del malecón de San Felipe, donde el elemento activo se encontraba con dos compañeros en su día libre y de civiles.



Éstos se encontraban varados sobre avenida Mar de Cortés y Veracruz a causa de un desperfecto mecánico, solicitando a transeúntes y automovilistas auxilio, ya que su unidad se quedó sin corriente.



Un pick up fue el que se detuvo a un costado donde se encontraban los elementos, y de la puerta del piloto descendió una persona, la cual detonó un arma en al menos tres ocasiones contra Saldaña Ramos.



Los responsables huyeron hacia el ejido Plan Nacional Agrario, donde abandonaron la unidad momentos después a las afueras de una casa en des- uso, emprendiendo la huida del lugar con rumbo desconocido.



Esta fue inspeccionada por autoridades de Servicios Periciales en búsqueda de indicios que pudieran llevar con la captura de los agresores del elemento del Ejército Nacional.



Durante pasados días fue que se inspeccionaba el puerto, y el operativo continúo hasta la tarde del día de ayer en la zona y parte Sur de San Felipe, donde hasta el momento no se informaba de ningún detenido.