Auxilian bomberos adulto mayor

MEXICALI, Baja California(GH)

Elementos del Cuerpo de Bomberos auxiliaron a un adulto mayor que al sentirse mal quedó encerrado dentro de su hogar ubicado en inmediaciones de colonia Ferrocarrileros, la mañana del sábado.



Cerca de las 11:00 horas a través de la frecuencia de emergencias se informó sobre la situación movilizando a elementos de estación Vicente Guerrero sobre avenida Misión San Borja.



Al arribó fueron informados que al parecer el adulto mayor se sintió mal y cayó, sin tener alguien que lo auxiliara, personas intentaron ingresar al hogar de cualquier forma, por lo que se marcó a emergencias.



Fue informado a través de frecuencia que al no estar la persona al cuidado del adulto mayor, que no quedó mayor remedio que buscar ingresar a la fuerza para dar pasó a socorristas.



Mediante la herramienta halligan fue que elementos forzaron la puerta de acceso la cual quedó abierta en poco tiempo, para dejar paso libre tanto a familiares como socorristas de Cruz Roja.



Fue al entrar que encontraron al adulto mayor tendido en su cuarto, por lo que los paramédicos de la ambulancia BC-082 procedieron a realizar una revisión médica detallada.



Informaron momentos después de que a pesar de la edad y lo ocurrido no contaba con alguna herida de consideración, por lo que no tuvo que ser trasladado hacia alguna clínica particular.