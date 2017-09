Amenaza fuego a las viviendas en Pascualitos

MEXICALI, Baja California(GH)

Un fuerte incendio de basura del que se desconoce su origen, amenazó viviendas habitadas ubicadas en la colonia Pascualitos, al Oriente de Mexicali, informaron elementos de bomberos.



Fue cerca de las 11:00 horas cuando a través de C4 se informó sobre el siniestro de maleza, la cual debido a la cantidad levantó una columna de humo que pudo ser vista desde diversas partes de la ciudad.



Como primera respuesta se movilizó una máquina de la estación González Ortega, donde al llegar bomberos a atacar el fuego observaron que vecinos ya con cubetas con agua trataban de sofocarlo.



De manera inmediata se solicitó otras dos unidades de bomberos y una pipa, ya que en la zona no se cuenta con hidrantes.



Vecinos de la zona apoyaron a los bomberos a cargar las mangueras para que de esa forma pudieran trabajar con mayor facilidad, mientras otros continuaban buscando sofocar el fuego con cubetas.



Debido a la intensidad del fuego los “tragahumo” duraron aproximadamente tres horas para lograr extinguir por completo el fuego, y comenzar la remover el escombro para que no vuelva a presentarse.



A pesar del fuego no hubo personas lesionadas o intoxicadas por lo que el servicio de ambulancias en el lugar no fue requerido.