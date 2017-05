Muere hombre en volcadura

MEXICALI, Baja California(GH)

Un hombre de 57 años de edad murió tras una volcadura ocurrida en la avenida Levee Road, en Yuma, Arizona, informó el Departamento de Policía de la ciudad.



El percance ocurrió a las 17:37 horas, cerca de la cuadra de los 700 de dicha avenida, informó la portavoz de la Policía, Lori Franklin.



La investigación inicial revela que una camioneta GMC Yukon viajaba al este, cuando el conductor, un hombre de 33 años de edad, perdió el control de la unidad y volcó sobre la avenida, dando varios giros.



El pasajero, un hombre de 57 años, fue pronunciado muerto en la escena del accidente por paramédicos que atendieron el reporte.



El conductor de la camioneta volcada fue llevado al Centro Médico Regional de Yuma con un estado de salud reservado.



Hasta el momento, se cree que el alcohol podría ser un factor en el accidente. El caso sigue bajo investigación.



Menor atropellado



Debido a que cruzó sin percatarse del tráfico, un menor de 12 años de edad fue atropellado en la avenida C, en la ciudad de Yuma, Arizona.



La vocera del Departamento de Policía de la ciudad, Janeth Sánchez, dijo que el percance ocurrió a las 07:02 horas, a la altura de la cuadra de los 2700.



El menor cruzó la avenida C, pero no se percató del tráfico, por lo que fue atropellado por un auto Toyota Camry, conducido por una joven de 29 años de edad.



Agentes de la Policía acudieron al lugar, así como paramédicos, quienes llevaron al menor de edad al Centro Médico Regional de Yuma, donde se reporta fuera de peligro.