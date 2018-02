Conductor que bebió alcohol causa accidente

MEXICALI, Baja California(GH)

El conducir bajo influjo del alcohol provocó un aparatoso accidente entre tres vehículos, donde los cintos de seguridad salvaron la vida de los pasajeros.



Alrededor de las 16:15 horas se reportó a Bomberos el auxilio por un hombre herido al interior de un auto pasando la última curva antes de llegar al aeropuerto.



En el lugar, había tres autos siniestrados, uno de ellos con las llantas hacía arriba.



Los pasajeros relataron que el conductor del Acura Integra LS con placas de California, no siguió la curva e invadió el carril contrario.



Donde iba el auto Sonic, Chevrolet con placas norteamericanas, quien intentó esquivar, pero el Acura le pegó por la parte trasera lateral y provocó que se volcara sobre la carretera.



Mientras con la alta velocidad, el Acura siguió y pegó contra la llanta izquierda trasera y carrocería de un Pick Up, Silverado, sacándolo de la carretera y quedando incrustado sobre la arena.



El Acura terminó también varado en el arena con el chofer responsable lesionado, quien requirió ser atendido y trasladado para atención médica por parte de Cruz Roja.



El Pick Up iba conducido por un hombre solo, sin lesiones, y quien llamó a servicio de seguros.



Mientras que en el Sonic iba con una familia de 5 integrantes, entre ellos tres menores de edad, uno de entre tres a cuatro años de edad.



Sin lesiones, la familia se quedó en el lugar en espera de ayuda porque la mayoría residen fuera de Mexicali.



Al lugar acudieron al rescate, personal de Bomberos, Cruz Roja y peritaje por la Policía Federal.