Requieren la cooperación de abogados

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que un problema para avanzar en el esclarecimiento de homicidios de abogados, se debe a la falta de acercamiento de colegas.



José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE) de la PGJE, indicó que esto no les ayuda a las autoridades investigadora a poder revisar lo que es la línea laboral.



“Con todo derecho levantan voz de exigir justicia, sin embargo a diferencia de otros casos no aportan alguna información que pudieran tener o quizás sea que no la tengan”, afirmó.



Esto recae en lo dicho por autoridades, quienes informaron que de 2012 a la fecha se han presentado ocho homicidios de estos profesionistas, donde solamente uno ha logrado ser esclarecido.



Ante esto, aún continúan las investigaciones con diversas líneas, pero en la gran mayoría de las ocasiones siempre se inician las indagatorias por medio del entorno laboral de la víctima.



Añadió González Martínez que a diferencia de otros asuntos que se resuelven rápidamente en Mexicali, es precisamente por el acercamiento de los familiares, que dan luz y las autoridades hacen lo propio.



“No es que ocupemos al 100% que la familia nos ayude, sino que en estos casos al ser temas personales que la familia tiene conocimiento de una conducta no muy adecuada es necesario que nos den una luz y no desgastarnos en otras líneas”, precisó.