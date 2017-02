Hallan cadáver tirado sobre un camino de tierra

MEXICALI, Baja California(GH)

Sobre un camino de terraceria en la colonia Cerro Prieto 2 fue encontrado un cuerpo sin vida la mañana de ayer, el cual presentaba huellas de violencia, informaron autoridades municipales.



Alrededor de las 10:00 horas se reportó el hallazgo por medio de trabajadores de la zona, quienes de manera inmediata reportaron a los números de emergencia movilizando autoridades al lugar.



Fue a la altura del kilómetro 84+693 del canal Reforma donde halló el cuerpo que se encontraba boca abajo, y al revisarlo se notificó que no presentaba signos vitales.



Al corroborar el llamado los agentes procedieron a resguardar la zona para conservar evidencias que se pudieran tener, a la espera de la Policía Ministerial del Estado (PME).



Una vez en el lugar se percataron los agentes que el cuerpo contaba con algunos golpes a la altura de la cabeza, así como algunas manchas de sangre que se encontraban alrededor.

Al lugar se solicitó elementos de Servicios Periciales para realizar las indagatorias y reunirlas en la carpeta de investigación que se tiene ya en Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Sobre el occiso no se pudo decir mucho debido a que no portaba alguna credencial oficial, solamente se dijo que era una persona de sexo masculino, cerca de 1.75 metros de altura, complexión gruesa.



Vestía pantalón de mezclilla, sudadera gris con gorro, así como unos zapatos tipo mocasines, sin dar mayor información sobre el mismo.