Chocan particular y patrulla en Santo Niño, sin heridos

MEXICALI, Baja California(GH)

Un accidente vial ocurrido durante la mañana de este martes en colonia Ampliación Santo Niño dejó solamente daños materiales a las unidades involucradas, indicaron reportes policiacos.Cerca de las 09:20 horas fue que se reportó el incidente tipo choque sobre el entronque de avenida Santo Niño y Santo Dolores, entre un automóvil particular y una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).Debido al choque fue que se requirió el apoyo de paramédicos de Cruz Roja arribando la BC-063, donde se atendió tanto a una conductora y a un elemento de la Policía Municipal.Fueron atendidos en el lugar del incidente, y se notificó que las lesiones no eran de consideración por lo que no desearon ser trasladados hacia algún centro de salud.