Los olvidados…

MEXICALI, Baja California(GH)

De los cientos de cuerpos que ingresan de manera anual a Servicio Médico Forense (Semefo) poco más de 100 culminan en las llamadas fosas comunes que se tienen en Mexicali.



Esto debido a que son cuerpos que en su mayoría no pudieron ser identificados y que han cumplido poco más de quince días en el interior de la morgue, siendo estas algunas de las principales razones.



Personal de Semefo permitieron el acceso para mostrar como es el proceso que se realiza para llevar cuerpos hacia su última morada, así como el sentir de quienes realizan esta actividad frecuentemente.



Siendo cerca de las 06:30 horas personal junto a la furgoneta arriban al lugar para iniciar la búsqueda de los cadáveres, siendo una labor minuciosa al tratarse de lo que un día fueron seres vivos.



Una vez que fueron plenamente identificados los seis cuerpos comparan los datos una vez más, ya que un solo error de esto pudiera culminar en serios problemas en caso de que posteriormente sea reclamado el cuerpo.



Cada uno comienza su proceso siendo colocados en el interior de los féretros construidos de aserrín comprimido, los cuales a las afueras contienen datos generales para auxiliar y no errar al ser colocados.



José Manuel Montemayor Miramón y José Trinidad Martínez Esperanza son quienes durante a lo largo de años han encontrado esta labor ya como algo cotidiano, a la cual aún siguen guardando gran respeto.



José Manuel refirió que una de las partes más difíciles en esta parte del trabajo es la de la búsqueda de cuerpos, ya que hay algunos que tienen tiempo por lo que deben de mover varios cuerpos hasta encontrarlos.



“Respecto a la fosa común desgraciadamente no muchos son de aquí, pero aquí quedan y los familiares no saben de ellos, pobre gente quedan como no identificadas, ojala algún día los busquen”, dijo.



Los cadáveres son colocados cubiertos en su totalidad con una manta blanca, en la cual algunas, a pesar de estar cubiertas en su totalidad, se pudo percibir el olor tan fuerte que emanan.



Adicionalmente una placa con datos relevantes como nombre, en caso de que hubiera, lugar de levantamiento, edad aproximada, la cual es colocada en el pecho para ser visible de manera inmediata.



Ya que los cuerpos, en esta ocasión seis, fueron puestos al interior de la furgoneta es cuando se procede a trasladar hacia el lugar que se les habilitó para ser depositados como morada final.



Un largo camino es el que se recorre junto a estos seis cadáveres, donde al llegar a cualquiera que sea el cementerio, se procede a preguntar por el área que será utilizada para estos.



En el lugar hoyos de poco más de metro y medio son perceptibles, por lo que se procede a decender uno a uno estos féretros para poder ser colocados dentro de los mismos en parejas.



El peso de los mismos cuerpos y el calor son factores que en ocasiones hacen difícil el poder realizar el trabajo, pero finalmente son colocados con el mayor cuidado posible y registrados en documentos.



Hay ocasiones en las que un diacono acompaña a los trabajadores para rociar con agua bendita, realiza oraciones en su nombre y los despide, con lo que se espera que su alma descanse en paz.



José Trinidad otro de los trabajadores indicó que la parte más difícil es la que ocurre ya en el cementerio, el bajar los cuerpos de la unidad y posteriormente a las fosas con cuidado.



“Con esto se le logra dar una sepultura digna ya que cada uno va en un ataúd y se sepultan en las fosas, pienso que es digno esto que se hace a los cuerpos”, manifestó.



Finalmente ambos trabajadores junto a empleados del cementerio son quienes comienzan a tapar los cuerpos con tierra, con lo cual culmina el entierro de personas sin identificar en la región.



PODRÍA REBASAR CIFRAS



La tendencia en cuanto a la cifra de cuerpos que culminan en las fosas comunes en Mexicali en los últimos años ha ido a la alza, según cifras dadas por autoridades del Semefo.



El coordinador de Semefo en Mexicali, César Raúl González Vaca precisó que durante 2015 fueron enviados 137 cuerpos, en 2016 fueron 165 y en la primera mitad de 2017 han sido 118.



“Si seguimos con este paso si vamos a superar lo de los últimos años, y hemos visto en reuniones nacionales de Semefo que somos de los estados donde mayor cantidad de cuerpos mandamos a fosa común”, dijo.



Algunos de los factores que pueden propiciar el elevado número de cuerpos son por la zona geográfica, ya que gran cantidad de personas se encuentra transitando y fallecen aquí.



“En ocasiones llegan amigos a identificar a la persona, pero a veces no tienen para hacer el servicio funerario e inclusive hay gente que está identificada y que la familia decide no venir a reclamarlo”, se dijo.



Otros han decidido dejar el cuerpo en el lugar, posiblemente por los elevados precios de exhumación, por lo que solo colocan una corona para tener conocimiento donde se encuentra su familiar.