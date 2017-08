Busca fiscal dar beneficio a un violador de bebé

MEXICALI, Baja California(GH)

A través de un juicio abreviado se buscará reducir la sentencia del presunto violador de una niña de ocho meses de edad, registrada en junio del año pasado.



Durante la audiencia intermedia de Manuel Ernesto “N”, realizada en Centro de Justicia, la fiscal informó a la juez de Control sobre el ofrecimiento del procedimiento abreviado.



Indicó que sobre el tema de la penalidad se tuvo un cambió en cuanto al ofrecimiento dado por la Fiscalía hacia el defensor, el cual el representante de la menor desconocía, ya que no se tenía comunicación.



“Solicitamos una fecha para la celebración del procedimiento abreviado para que el abogado pueda constatar con sus superiores, en caso de que realicen una oposición o no a la penalidad ofrecida”, declaró.



Se notificó que durante la misma audiencia se pretendía aplicar una sentencia aparentemente menor a la cual se hubiera arreglado con una sentencia abreviada.



Por su parte, la juez de Control, María de los Ángeles Espinoza Jiménez, informó que la fecha próxima para celebrarse la audiencia será el 5 de septiembre del presente año en el Centro de Justicia.



Sobre el caso



Los hechos que se le imputan a Manuel Ernesto “N” constan del pasado mes de junio de 2016, cuando familiares de la menor de ocho meses interpusieron una denuncia contra él.



Fue a través de redes sociales que el caso fue dado a conocer, por mismos familiares de la menor quienes se encontraban en búsqueda de esta persona toda vez que después de ocurrido los hechos estaba desaparecido.



Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE) informaron que fue el pasado 19 de junio del año pasado cuando familiares llevaron a la menor por un sangrado en sus partes íntimas.



Una vez que le fue practicada una revisión ginecológica por médicos en turno, determinaron que las lesiones eran compatibles con una violación, por lo que dieron parte a autoridades competentes.



Debido a lo sucedido la menor presentó diversas lesiones y era necesaria la realización de cirugías, por lo que quedó internada durante varios días en Hospital General.



Días después fue cuando se logró la captura del presunto responsable en el Municipio de Tijuana por autoridades de la Policía Ministerial del Estado, quienes lo trasladaron hacia Mexicali para ser presentado ante un juez.



Los delitos que se le imputaron en aquella ocasión fue por la violación equiparada, con agravante de haber tenido parentesco no consanguíneo con su víctima, con lo que podría alcanzar 28 años de prisión.



Lo dice la Ley



ARTÍCULO 177.- Violación equiparada.- Al que tenga cópula con persona menor de catorce años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa; se le impondrá de doce a veintidós años de prisión y hasta quinientos días multa.



* Código Penal de Baja California.